ЗМІ зобов'язали мати стартову українську версію сайтів

Верховна Рада зобов'язала державні і комунальні органи влади та підприємства, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації та українські компанії мати для своїх сайтів і сторінок в соцмережах українську версію і зробити її стартовою (завантажується за замовчуванням).

Про це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Українська версія не має бути менше за обсягом і змістом, ніж сторінка іноземною мовою.

Іноземні компанії, що працюють в Україні, також мають мати українську версію сайту з інформацією, достатньою для зрозумілої навігації та розкриття мети роботи такої компанії, і зробити її стартовою.

Ці норми не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Раніше Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав на українську.

Також Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.

Тим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.