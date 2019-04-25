ЗМІ зобов'язали мати стартову українську версію сайтів

Верховна Рада зобов'язала державні і комунальні органи влади та підприємства, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації та українські компанії мати для своїх сайтів і сторінок в соцмережах українську версію і зробити її стартовою (завантажується за замовчуванням).\r\nПро це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nУкраїнська версія не має бути менше за обсягом і змістом, ніж сторінка іноземною мовою.\r\nІноземні компанії, що працюють в Україні, також мають мати українську версію сайту з інформацією, достатньою для зрозумілої навігації та розкриття мети роботи такої компанії, і зробити її стартовою.\r\nЦі норми не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.\r\nРаніше Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав на українську.\r\nТакож Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.\r\nТим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.