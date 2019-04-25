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25 квітня 2019, четвер, 16:18 29
Економіка 2019-04-27T04:00:30+03:00
Українські Новини
Команда Зеленського хоче оновити склад членів НКРЕКП та АМКУ

Команда Зеленського хоче оновити склад членів НКРЕКП та АМКУ

Команда Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах, виступає за кадрове оновлення Національної комісії з питань енергетики і комунальних послуг, а також Антимонопольного комітету.

Про це журналістам повідомив радник Зеленського Айварас Абромавічус.

"Безумовно туди повинні прийти гідні люди і ці органи повинні стати по-справжньому незалежними",- сказав він.

Абромовачус додав, що зараз більшість нинішніх членів АМКУ і НКРЕКП представляють чиїсь інтереси.

Голова АМКУ призначається і звільняється Президентом за згодою Верховної Ради.

Державні уповноважені АМКУ призначаються Кабміном за поданням голови АМКУ, а звільняються Президентом.

Члени НКРЕКП звільняються з посади Президентом, при цьому закон "ПРО НКРЕКП" чітко регламентує причини для звільнення і окремо наголошує, що вступ на посаду новообраного Президента не є причиною для зміни членів НКРЕКП.

Призначаються на посаду члени НКРЕКП Президентом за результатами відкритого конкурсу, який проводить спеціально створена конкурсна комісія, яку формує Президент, Рада і Кабмін.

Як повідомляли Українські Новини, у КС розповіли, можливий зрив інавгурації Зеленського.

Тим часом, у Зеленського виступають за відкриття ринку землі.

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