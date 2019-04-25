Команда Зеленського хоче оновити склад членів НКРЕКП та АМКУ

Команда Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах, виступає за кадрове оновлення Національної комісії з питань енергетики і комунальних послуг, а також Антимонопольного комітету.

Про це журналістам повідомив радник Зеленського Айварас Абромавічус.

"Безумовно туди повинні прийти гідні люди і ці органи повинні стати по-справжньому незалежними",- сказав він.

Абромовачус додав, що зараз більшість нинішніх членів АМКУ і НКРЕКП представляють чиїсь інтереси.

Голова АМКУ призначається і звільняється Президентом за згодою Верховної Ради.

Державні уповноважені АМКУ призначаються Кабміном за поданням голови АМКУ, а звільняються Президентом.

Члени НКРЕКП звільняються з посади Президентом, при цьому закон "ПРО НКРЕКП" чітко регламентує причини для звільнення і окремо наголошує, що вступ на посаду новообраного Президента не є причиною для зміни членів НКРЕКП.

Призначаються на посаду члени НКРЕКП Президентом за результатами відкритого конкурсу, який проводить спеціально створена конкурсна комісія, яку формує Президент, Рада і Кабмін.

Як повідомляли Українські Новини, у КС розповіли, можливий зрив інавгурації Зеленського.

Тим часом, у Зеленського виступають за відкриття ринку землі.