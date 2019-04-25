У Зеленского выступают за открытие рынка земли

Команда победившего на выборах Президента Владимира Зеленского выступает за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом Українським Новинам сообщил советник Зеленского, бывший министр экономики Айварас Абромавичус в ходе конференции Европейской бизнес-ассоциации.

"Позиция такая же, как и у всех нормальных людей - команда за открытие рынка земли", - сказал он.

При этом Абромавичус подчеркнул, что необходимо проводить встречи с аграриями и обсуждать вопрос открытия рынка земли, поскольку у каждого участника свое видение функционирования данного рынка.

Он считает, что на данный момент поддержки общества в таком вопросе не достаточно.

Как сообщали Українськi Новини, 4 февраля Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Согласно ему, Кабинет Министров обязан до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельхозназначения.

Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

22 августа вступило в силу решение Европейского суда по правам человека, которым введенный Украиной мораторий на продажу сельхозземель признан нарушением прав человека.