У спільному дослідженні Інституту масової інформації (ІМІ) та проекту Texty.org "Антирейтинг новин. Аналіз топ-50 українських сайтів" в категорію "Манипулятивний заголовок" потрапив ряд публікацій, які є передруком текстів та заголовків провідних світових видань. При цьому, у самих текстах українських ЗМІ присутні гіперпосилання на першоджерела.

Така ситуація стає очевидною при уважному перегляді розширеної версії дослідження, яке було опубліковане на веб-сайті Texty.org.

Так, підраховуючи маніпулятивні новини інтернет-видання "Страна.ua", експерти назвали "маніпулятивним" заголовок "У Франції школярам і вчителям заборонили користуватися мобілками у навчальних закладах".

При цьому, "Страна.ua" лише цитувала новину ВВС "Французькі депутати заборонили школярам користуватися смартфонами".

На сайті видання "Вести" маніпулятивний заголовок був знайдений в новині "Трамп звинуватив канадців у спаленні Білого дому".

При цьому "Вести" цитували новину з американського CNN "Exclusive: Trump invokes War of 1812 in testy call with Trudeau over tariffs" (саме під час походу англійських військ з Канади в 1812 році був спалений тоді ще сірий Білий дім, який після відновлення став білим). За даними CNN, Трюдо запитав у Трампа, як нові, підвищені тарифи на сталь та алюміній можуть бути виправдані національною безпекою США. "Хіба не ви, хлопці, спалили Білий дім?" - цитує CNN відповідь Трампа, посилаючись на своє джерело.

Журнал "Фокус" опублікував маніпулятивний, на думку ІМІ, заголовок "В Австрії закриють сім мечетей і вишлють з країни імамів".

Експертів не збентежив той факт, що насправді автором заголовка є редакція Deutsce Welle.

Нарешті, експерти знайшли маніпулятивну складову в заголовку ТСН.ua "Західні вчені заявили про радіоактивне молоко в Україні, - Independent".

Можливо, вони знайшли інший зміст заголовка в авторитетному виданні "Ukrainian cow milk has 'five times safe level of radioactivity', study finds", що дослівно перекладається "Українське коров'яче молоко має в п'ять разів вищий рівень радіоактивності".

Раніше провідне українське інтернет-видання "Українська правда" (УП) заявило, що буде вимагати від Інституту масової інформації (ІМІ) спростування недостовірних даних, які були внесені до опублікованого ІМІ спільно з проектом Texty.org.ua дослідження "Антирейтинг новин. Аналіз топ-50 українських сайтів ".

Пізніше медіа-експерт, головний експерт зі стратегічних комунікацій громадської організації (ГО) "Інформаційна безпека" Тетяна Попова заявила, що моніторинг недостовірних новин, що проводиться громадською організацією - журналістським аналітичним центром "Інститут масової інформації", є неякісним.