Ними стали Вільям Нордхауз та Поль Ромер. Вони отримали її за включення змін клімату і технологічних інновацій в довготривалий економічний аналіз.

Дослідження лауреата Вільяма Нордхауза показує, що найбільш ефективним засобом правового захисту проблем, викликаних викидами парникових газів є глобальна схема податків вуглецю рівномірно введені у всіх країнах. Діаграма показує викиди CO2 на чотири кліматичні політики відповідно до його симуляції.

Дослідження Ромера заклали основу того, що тепер називається ендогенною теорією зростання. Теорія створила величезну кількість нових досліджень у правилах і політиці, які заохочують нові ідеї і довгострокове процвітання.

