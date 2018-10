Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Отмечается, что врач Муквеге провел большую часть своей взрослой жизни, помогая жертвам сексуального насилия в Демократической Республике Конго. Поскольку в 2008 году в Букаву была создана больница Панзи, Муквеге и его сотрудники помогали тысячам пациентов, которые стали жертвами таких нападений. Большинство злоупотреблений были совершены в контексте долгой гражданской войны, которая стоила жизни более шести миллионов жителей Конго.

Мурад сама является жертвой военных преступлений Исламского государства (ИГ). Она отказалась принять социальные кодексы, которые требуют от женщин молчания и стыда за злоупотребления, которым они подвергались. Она показала необыкновенную храбрость, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв.

Denis Mukwege’s basic principle is that “justice is everyone’s business”. The 2018 Peace Laureate is the foremost, most unifying symbol, both nationally and internationally, of the struggle to end sexual violence in war and armed conflicts. @DenisMukwege #NobelPrize pic.twitter.com/KSzecKSkUc

Following her escape from IS, Peace Laureate Nadia Murad chose to speak openly about what she had suffered. In 2016, at the age of just 23, she was named the UN’s first Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking. @NadiaMuradBasee#NobelPrize pic.twitter.com/wgEjOxRHS9