Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Лауреаты этого года исследовали, как разные стратегии сдерживания подавления иммунной системы могут быть использованы в лечении рака. Их открытия – это знаменательная веха в борьбе против рака", - сказано в заявлении Шведской королевской академии наук.

