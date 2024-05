Поділитись:













Скопійовано



Україна братиме участь в Іграх ХХХІІІ Олімпіади 2024 року в столиці Франції Парижі. Про це йдеться у заяві Міністерства молоді та спорту України.

У Мінспорту наголосили, що ці ігри мають особливе значення для України, оскільки дають можливість показати світові волю та силу духу. Участь в Олімпіаді покаже, що Україна бореться та здатна перемагати попри російську агресію.

"Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку. Участь України в Олімпійських іграх — це перемога нашого духу, волі і віри в майбутнє. Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримувати України у боротьбі за мир і справедливість для всього світу", - йдеться у заяві.

Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win", що означає "Воля до перемоги".

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня в Олімпії у Греції відбулася церемонія запалення Олімпійського вогню Олімпійських Ігор - 2024.

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається на припинення вогню між державою-агресором Росією та Україною.

Нагадаємо, у лютому у Парижі показали медалі, якими нагороджуватимуть переможців на Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року.