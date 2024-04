Про це йдеться на офіційних ресурсах Олімпіади.

"Олімпійський вогонь Парижа-2024 запалено!" – йдеться в повідомленні.

Також про це повідомили цьогорічні організатори, оголосивши початок естафети Олімпійського вогню: "Олімпійський вогонь живий. Естафета Олімпійського вогню Парижа-2024 може розпочатися!".

Так, за кілька місяців до відкриття Ігор Олімпійський комітет Греції проводить церемонію на древньому місці проведення Олімпійських ігор в Олімпії, Греція.

Олімпійський вогонь із давніх-давен був символом миру і дружби між народами. Щоб забезпечити його чистоту, вогонь завжди запалюється сонячними променями, що потрапляють у центр параболічного дзеркала.

Полум'я запалює верховна жриця, яка перед руїнами храму Гери просить Аполлона, бога сонця, допомогти запалити її факел від сонячних променів. Верховну жрицю супроводжують жриці та Куру, представлений групою молодих грецьких танцюристів, які виконують хореографію, натхненну античними часами.

Потім Олімпійський вогонь поміщають в урну і Гестіада (жриця-хранителька вогню) приносить його на древній стадіон, де верховна жриця передає його першому факелоносцю разом з оливковою гілкою – універсальним символом миру.

Так починається старт естафети Олімпійського вогню, який пройде шлях від стародавньої Олімпії до міста-господаря сучасних Олімпійських ігор.

"Естафета Олімпійського вогню стартувала", – йдеться в повідомленні.

Для греків естафета олімпійського вогню – це символ священної спадщини, переданої їм предками, що несе в собі послання універсальності та миру.

Естафета через Грецію розпочинається символічним актом: перший факелоносець залишає стародавній стадіон в Олімпії і прибуває перед стелою, присвяченою П'єру де Кубертену, де, згідно з його заповітом, його серце спочиває в колисці ідеалів, яким він присвятив своє життя. Саме в цей момент факелоносець передає олімпійський вогонь другому факелоносцю, який представляє країну, що приймає Олімпійські ігри.

"Від одного олімпійського чемпіона до іншого! Стефанос Дускос передає вогонь олімпійській чемпіонці з плавання Лор Маноду За традицією, першим факелоносцем є грецький спортсмен, за ним слідує представник країни, що приймає змагання", – повідомив офіційний ресурс Олімпійських Ігор.

