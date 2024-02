Про це йдеться на сайті оргкомітету.

За дизайн медалей відповідав французький ювелірний дім Chaumet.

Посеред кожної з медалей буде знаходитися металевий шестигранник, зроблений зі шматка Ейфелевої вежі, яка стала символом Парижа. Ці шматки отримають з деталей, які замінили на вежі під час попередніх ремонтних робіт.

На медалях також буде зображена грецька богиня перемоги Ніка, Пантеон та Олімпійські кільця.

На зворотному боці медалей Паралімпійських ігор надруковано дати змагань міжнародним шрифтом Брайля, що нагадує про французького винахідника тактильної мови для людей із вадами зору. Посередині — стилізований вигляд Ейфелевої вежі.

Всього було виготовлено 5 084 медалі. Вага золотої становить 529 г, срібної — 525 г, бронзової — 455 г.

Літні Олімпійські ігри проходитимуть у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris! 🇫🇷



🥇🥈🥉 Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD