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  • Марущинця, що прославився неонацизмом і антисемітизмом, повернули до МЗС, виплативши йому "неустойку" у 218 тисяч
17 грудня 2019, вівторок, 07:00 2
Публікації 2019-12-17T07:15:15+02:00
Українські Новини
Марущинця, що прославився неонацизмом і антисемітизмом, повернули до МЗС, виплативши йому "неустойку" у 218 ти

Марущинця, що прославився неонацизмом і антисемітизмом, повернули до МЗС, виплативши йому "неустойку" у 218 тисяч

Олександр Хорольський
Василь Марущинець. Фото з відкритих джерел
Василь Марущинець. Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України виконало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, повернувши в свою структуру екс-консула України в Гамбурзі Василя Марущинця, який прославився на весь світ своїми постами антисемітського і пронацистського характеру. Крім того, скандально відомому дипломату було виплачено суму середнього заробітку за час вимушеного майже півторарічного прогулу в розмірі 218 184 гривень, що сьогодні дорівнює 9 тисячам доларів США.

Про це йдеться у відповіді МЗС на інформаційний запит Українських Новин.

На піку скандалу Україна отримувала по Марущинцю персональну ноту обурення від МЗС Німеччини, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко називав його "негідником і нікчемою", Павло Клімкін заявляв, що у таких людей "в МЗС немає шансу". Про його пости з обуренням писали ЗМІ Німеччини, Польщі, Ізраїлю, і, як вишенька на торті - він став антигероєм публікацій Reuters, Yahoo, Daily Mail і The New York Times, прославивши таким чином Україну в провідних світових ЗМІ.

Повний текст матеріалу читайте російською.

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