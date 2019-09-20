Газовые переговоры с Россией - хоть какой-то результат после паузы в 4 года

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, ЕС и Россией возобновились после девятимесячной паузы. Основным их результатом стало то, что РФ заявила о готовности продолжить транзит с 2020 года через Украину в ЕС по европейским правилам, то есть, бронируя мощности. Ранее практически все переговоры с РФ, начиная с 2015 года, когда Украина отказалась закупать газ у "Газпрома", заканчивались практически ничем. Итог нынешних в целом можно считать позитивным, однако, лишь на данном этапе. И украинская и российская сторона заявляют о существовании рисков для срыва будущих раундов. С одной стороны это может быть затягивание процесса сертификации нового оператора ГТС Украины, с другой - условие России "обнулить" взаимные требования по решению Стокгольмского арбитража. Также Россия попыталась обсудить вопрос о возобновлении закупки газа Украиной напрямую, однако этого сделать ей не удалось.

Россия подтвердила готовность осуществлять транзит газа через территорию Украины в страны Европейского Союза по европейским правилам. Об этом было заявлено представителями российской стороны в ходе трехсторонних переговоров по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года, которые 19 сентября в Брюсселе провели представители Украины ЕС и РФ.

"Российская сторона подтвердила, что готова работать по европейским правилам", - заявил глава украинской делегации, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в комментарии журналистам.

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил это, отметив, что РФ готова бронировать мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа.

"Наша позиция в том, что если европейское законодательство, действительно, в январе 2020 будет имплементировано в украинское, то мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - сказал Новак российским СМИ.

Некоторые представители украинской делегации заявили агентству, что в принципе такой вариант завершения переговоров был ожидаемым и оптимальным на данном этапе.

Именно бронирование мощностей газотранспортной системы и является принципиальным отличием европейской системы транзита от российского варианта, который применяется для транзита газа через Украину по контракту 2009 года. То есть, компания, чей газ транспортируется, фактически выкупает определенную мощность ГТС, и использует ее по мере необходимости.

По системе бронирования мощностей Украина с 2013 года производит реверсные поставки газа из ЕС. В НАК "Нефтегаз Украины" заявили, что, таким образом, РФ впервые допустила возможность применить европейские правила в работе с Украиной по транзиту. Однако справедливости ради стоит напомнить, что в первый раз о потенциальной возможности применять европейские нормы со стороны России прозучало немногим более года назад на первых консультациях по вопросу транзита в Берлине. Затем переговорный процесс остановился.

По словам Оржеля, Украина передала ЕС и российской стороне ряд документов для изучения.

"Это дорожная карта, как мы до 1 января 2020 года года получим независимого сертифицированного оператора, проект договора об интерконнекторе и проект договора по транспортировке", - сказал он.

Заявляя о готовности работать с Украиной по европейским правилам, Россия все же сомневается, что новый украинский оператор ГТС, который в перспективе и должен стать подписантом транзитного контракта, успеет пройти сертификацию, и уже подготовило альтернативный вариант.

"Мы предложили нашим коллегам, если это (введение нового оператора - ред) не будет сделано (до 1 января 2020 года), мы сможем партнерам продлить действующий контракт или дополнительное соглашение до того момента, когда будет готова вся нормативная база и законодательство Украины", - цитирует Новака ТАСС.

О рисках неподписания до 2020 года нового транзитного контракта говорит и Алексей Оржель.

"Все-таки риск неподписания договора о транспортировке пока еще остается на повестке дня", - заявил он, правда, не уточнил о чем именно идет речь.

При этом он отметил, что европейская сторона подтвердила, что будет поддерживать Украину в процессе сертификации нового оператора ГТС. По процедуре, сертификацию оператора проводит НКРЭКП, а затем ее подтверждает Европейское энергетическое сообщество.

По информации источников агентства, риском неподписания контрактов может стать условие России по "обнулению" взаимных требований по решению Стокгольмского арбитража. Российский министр Новак подтвердил, что Россия предложила в ходе переговоров урегулировать этот вопрос.

"Это очень важный момент чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа через ГТС Украины", - заявил он российским СМИ.

Алексей Оржель подтвердил, что вопрос арбитража РФ поднимала, но он не обсуждался.

"Арбитраж не является предметом текущих переговоров, при этом российская сторона поднимала этот вопрос и это является их позицией", - сказал он.

"Российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой для начала переговоров о новом контракте по транзиту", - заявил член украинской делегации, исполнительный директор НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко.

Поднимался в ходе переговоров и вопрос возобновления закупок газа Украиной у России, хотя он не входил в повестку дня. По словам Александра Новака, РФ даже представила украинской стороне какие-то предложения по этой теме.

"Они (украинская сторона) взяли наше предложение в работу, они рассматривают и прямые поставки, и реверс. Для них важно понимать объемы и ценовые условия", - цитирует Новака ТАСС.

Українським Новинам не удалось подтвердить, что со стороны РФ были получены какие-либо документы для изучения. По информации агентства, украинская сторона не вела предметного обсуждения вопроса о закупке газа - это изначально не входило в планы. Однако, в ответ российским коллегам все же напомнили, что РФ сама отказалась продавать газ в рамках выполнения решения Стокгольма от декабря 2017 - по 4 млрд кубометров в 2018 и 2019 годах по цене немецкого хаба. Не исключено, что Газпром отказывается продавать газ, чтоб не подтвердить признание решения Стокгольма.

Следующий раунд 3-сторонних переговоров ожидается в третьей декаде октября. Тогда, возможно, будут обсуждать объемы транзита и сроки нового контракта.