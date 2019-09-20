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20 вересня 2019, пʼятниця, 08:04 11
Публікації 2019-09-20T11:36:57+03:00
Українські Новини
Газові переговори з Росією - хоч якийсь результат після паузи в 4 роки

Газові переговори з Росією - хоч якийсь результат після паузи в 4 роки

Юрій Дощатов
Фото: Європейська комісія
Фото: Європейська комісія

Тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, ЄС і Росією відновилися після дев'ятимісячної паузи. Основним їх результатом стало те, що РФ заявила про готовність продовжити транзит з 2020 року через Україну в ЄС за європейськими правилами, тобто, бронюючи потужності. Раніше практично всі переговори з РФ, починаючи з 2015 року, коли Україна відмовилася закуповувати газ у "Газпрому", закінчувалися практично нічим. Підсумок нинішніх в цілому можна вважати позитивним, однак, лише на даному етапі. І українська і російська сторона заявляють про існування ризиків для зриву майбутніх раундів. З одного боку це може бути затягування процесу сертифікації нового оператора ГТС України, з іншого - умова Росії "обнулити" взаємні вимоги щодо рішення Стокгольмського арбітражу. Також Росія спробувала обговорити питання про відновлення закупівлі газу Україною безпосередньо, проте цього зробити їй не вдалося.

Росія підтвердила готовність здійснювати транзит газу через територію України в країни Європейського Союзу за європейськими правилами. Про це було заявлено представниками російської сторони в ході тристоронніх переговорів з питання транзиту газу через Україну з 2020 року, які 19 вересня в Брюсселі провели представники України ЄС і РФ.

"Російська сторона підтвердила, що готова працювати за європейськими правилами", - заявив глава української делегації, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в коментарі журналістам.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак підтвердив це, зазначивши, що РФ готова бронювати потужності української газотранспортної системи для транзиту газу.

(повний текст читайте російською мовою)
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