Кабмин Украины нашел партнера для Газпрома

Накануне 3-сторонних переговоров с Россией и Евросоюзом по транзиту газа с 2020 года правительство Алексея Гончарука определилось с моделью анбандлинга НАК "Нефтегаз Украины". Она может быть утверждена на заседании Кабмина 18 сентября. В итоге оператором ГТС Украины станет ООО "Оператор ГТС Украины", созданный НАК. Но при этом, данная модель минимизирует риски влияния руководства НАК на оператора, которого опасаются в Европейском энергосообществе и Еврокомиссии. И европейцы ее одобрили. Кроме того, что модель соответствует европейским правилам, она сохраняет условие, позволяющее требовать у Газпрома $12 млрд в арбитраже Стокгольма в случае отказа Россией использовать украинскую ГТС для транзита газа в Европу. После анбандлинга НАК "Нефтегаз Украины" может перейти в структуру "Фонда национального богатства", возглавить который готовится нынешний исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Правительство Украины и НАК "Нефтегаз Украины" наконец согласовали модель процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы из НАК (анбандлинг). Она должна быть утверждена на заседании Кабинета министров 18 сентября. Во всяком случае, так заявил на прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение, и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры, 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", - сказал он. Источники в правительстве подтвердили, что соответствующий вопрос планируется рассмотреть 18 сентября. Новое постановление должно будет заменить действующее № 496 от 1 ноября 2016 года.

Вопрос анбандлинга правительство Владимира Гройсмана и руководство НАК не могли согласовать почти 3 года - первое постановление о проведении процедуры было принято еще в ноябре 2016 года. Однако из-за разного видения процесса в правительстве и НАК анбандлинг тормозился. Это было формальным поводом для российской стороны затягивать с проведением трехсторонних переговоров (Украина-РФ-ЕС) по обсуждению новых условий контракта на транзит газа с 2020 года.

Первый раунд 3-сторонних консультаций по транзиту проходил в июле 2018 года. Тогда, писали Українськи новини, все участники демонстрировали желание и готовность к обсуждению темы. Украина в итоге добилась поставленной цели - и Россия и ЕС признали, что новый документ должен готовиться на базе европейского законодательства. Однако уже в январе 2019 года переговоры провалились. Российская сторона заявила, что нужно мирно урегулировать вопрос о возврате по решению арбитража Стокгольма $2,56 млрд за проигранный спор по транзитному контракту 2009 года. Одним из аргументов было и то, что, мол, Украина собирается проводить переговоры, но до сих пор неясно, кто будет партнером Газпрома - "Нефтегаз" или новый оператор ГТС, и кто будет этим новым оператором?

Время идет - до завершения срока транзитного контракта остается чуть больше трех месяцев. Практически с начала сентября вопрос анбандлинга обсуждался представителями правительства, "Нефтегаза"а, Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), Еврокомиссии и Всемирного банка на разных уровнях. Причем несколько раз в различных составах в Киеве и в Брюсселе. В итоге была согласована новая модель, которая несколько отличается от предыдущих. OU (ownership unbundling) - вариант Кабмина и ISO (Independent System Operator), на которой настаивал "Нефтегаз".

Первая предусматривает полное отделение ГТС от НАК, вторая - сохраняет "Нефтегаз" как выгодополучателя, поскольку это соответствует решению Стокгольма и позволит НАК продолжать спор с Газпромом по компенсации $12 млрд в случае отсутствия транзита с 2020 года. В обеих случаях речь идет лишь о ГТС - без подземных хранилищ.

В итоге, за основу будет взята модель OU. Против ISO категорически выступило руководство ЕЭС. По мнению директора ЕЭС Яниза Копача, именно модель OU позволит минимизировать риски влияния на нового оператора со стороны НАК "Нефтегаз Украины". "ООО "Оператор ГТС Украины" - компания, созданная НАК, и в Евроэнергосообществе очень сильно опасаются, что если при использовании модели ISO будет хоть какая-то возможность влиять на оператора со стороны руководства НАК, то она будет использована", - отметил в общении с агентством собеседник, детально знающий процесс переговоров. Он подтвердил, что и еврокомиссар Марош Шефчович одобрил такой вариант.

О модели пошагово:

1) Фонд государственного имущества передает ГТС в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной НАК. На работу в компанию перейдет и обслуживающий ГТС персонал. Это должно быть сделано до 1 ноября.

2) "Оператор ГТС" подается на сертификацию в НКРЭКУ, затем сертификацию подтверждает ЕЭС. Таким образом, "Оператор ГТС" получает право коммерческого использования ГТС и становится ее оператором и стороной, которая подписывает транзитный контракт от Украины с Газпромом. На сегодняшний день ООО "Оператор ГТС Украины" возглавляет Сергей Макогон. Но для того, чтобы обеспечить реальное отделение согласно европейским правилам и независимо от НАК, управлять компанией должна отдельная структура.

3) Для этого в модель вводится ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которой сейчас руководит Александр Лисниченко. Эта компания будет заведена под управление Министерства финансов. Правда, по неофициальной информации глава Минфина Оксана Маркарова была не очень рада перспективе такого варианта, но пришлось согласиться.

4) МГУ должна будет выкупить ООО "Оператор ГТС Украины" у "Нефтегаза"а, однако так, чтоб, с одной стороны сократить вероятность влияния руководства НАК на оператора, с другой - сохранить экономический интерес от транзита для НАК. Именно это и было проблемным вопросом в подготовке модели проведения процесса, и для его решения был выбран вариант выкупа с рассрочкой на 15 лет. При этом ежегодные платежи за "Оператора ГТС" будут зависеть от объемов транзита. То есть, финансовый интерес НАК сохраняется - чем больше транзит, тем быстрее компания будет выкуплена. Таким образом, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа (10 лет), как заявляла украинская сторона, с объемом транзита минимум 60 млрд кубов в год на европейских условиях (с бронированием мощностей для транзита), то НАК вполне может отозвать иск из арбитража к Газпрому на $12 млрд. Правда пока остается неясной цена "Оператора ГТС", но на данном этапе этот вопрос не критичный.

Вместо МГУ в процессе обсуждения вопроса рассматривался и НЭК "Укрэнерго", которая уже является системным оператором объединенной энергосистемы Украины. Однако вариант модели с этой компанией не был поддержан министром Оржелем, притом, что премьер-министр Гончарук, по неофициальной информации в данном контексте не видел большой разницы между МГУ и Укрэнерго. Поставить точку в этом вопросе он поручил именно министру. "В пользу выбора министром МГУ в этой модели скорее сыграл личностный фактор", - отметил агентству собеседник, который в курсе ситуации.

"Нефтегаз" может войти в "Фонд национального благосостояния"

После анбандлинга НАК "Нефтегаз Украины" лишившись оператора ГТС, может перейти в структуру "Фонда национального богатства (благосостояния)". Идею создания такого фонда агентству подтвердили несколько источников. ФНБ по задумке сосредоточит в своем управлении все госкомпании, которые не подлежат приватизации и не являются инфраструктурные операторами, в том числе, речь идет о "Нефтегазе", "Укроборонпроме", части "Укрзализныци" и других крупных компаниях. По последней информации возглавить ФНБ планирует ныне исполнительный директор НАК Юрий Витренко, который ранее был главным коммерческим директором "Нефтегаза". Витренко уже не претендует на должность главы Фонда госимущества - претендентом на это место является один из топ-менеджеров "Укрпочты".