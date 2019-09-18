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18 вересня 2019, середа, 07:03 19
Публікації 2019-09-18T09:28:47+03:00
Українські Новини
Кабмін України знайшов партнера для Газпрому

Кабмін України знайшов партнера для Газпрому

Юрій Дощатов
Міллер. Фото: moscow post
Міллер. Фото: moscow post

Напередодні 3-сторонніх переговорів з Росією і Євросоюзом з транзиту газу з 2020 року уряд Олексія Гончарука визначився з моделлю анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Вона може бути затверджена на засіданні Кабміну 18 вересня. В результаті оператором ГТС України стане ТОВ "Оператор ГТС України", створений НАК. Але при цьому, дана модель мінімізує ризики впливу керівництва НАК на оператора, якого побоюються в Європейському Енергоспівтоваристві і Єврокомісії. І європейці її схвалили.

Крім того, що модель відповідає європейським правилам, вона зберігає умову, що дозволяє вимагати у Газпрому $12 млрд в арбітражі Стокгольма в разі відмови Росією використовувати українську ГТС для транзиту газу в Європу. Після анбандлінга НАК "Нафтогаз України" може перейти в структуру "Фонду національного багатства", очолити який готується нинішній виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

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