Трансляция церемонии вручения велась на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.

Нобелевскую премию мира разделили украинский "Центр гражданских свобод", основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и российская организация "Мемориал".

Congratulations to our 2022 peace laureates – watch the very moment representatives for the laureates collected their Nobel Peace Prize medals and diplomas. pic.twitter.com/ajWruOWPN7