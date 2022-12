Трансляція церемонії вручення велася на офіційному YouTube-каналі Нобелівської премії.

Нобелівську премію миру розділили український "Центр громадянських свобод", засновник білоруського правозахисного центру "Весна" Алесь Біляцький та російська організація "Меморіал".

Congratulations to our 2022 peace laureates – watch the very moment representatives for the laureates collected their Nobel Peace Prize medals and diplomas. pic.twitter.com/ajWruOWPN7