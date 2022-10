Владелец компании SpaceX Илон Маск, предоставившей украинским военным станции спутниковой связи Starlink, подтвердил, что больше не будет бесплатно финансировать эти услуги.

Об этом он написал в Twitter.

"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск в ответ на вопросы журналиста.

В СМИ появилась информация, что причиной отказа стал резкий комментарий бывшего посла Украины Андрея Мельника в адрес Илона Маска. После того, как бизнесмен предложил свой "план" окончания войны в Украине, Мельник оказался среди возмутившихся такой позиции украинцев. Он написал резкий комментарий в адрес Илона Маска.

Об оскорбительном комментарии Андрея Мелника вспомнили после того, как журналист Джейсон Джей Смарт обратил внимание на ситуацию вокруг SpaceX.

"Starlink Илона Маска говорит, что больше не может позволить себя предоставлять Украине бесплатные услуги, и просит Пентагон заплатить за это. Starlink изменил правила игры во время войны. Это произошло через несколько дней после того, как украинский посол (Андрей Мельник) сказал Маску. отвалить", — написал он, хотя на самом деле письмо SpaceX в Пентагон с предложением взять финансирование на себя было написано за несколько месяцев до скандала с твитом Маска.

В комментах появился сам Илон Маск, и написал: "Мы просто выполняем его рекомендации (We're just following his recomendation)". Это еще больше обратило внимание на заявление Андрея Мельника.

В несоответствии обратил внимание журналист-расследователь из команды Bihus.

"Итак, письмо в Пентагон было отправлено в прошлом месяце, но оно соответствует рекомендации Мельника от 10 дней назад. Кажется, вы просто не можете перестать вводить в заблуждение, не так ли, сэр?", - написал он.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в своем аккаунте в Facebook тоже указал на то, что вопрос о финансировании украинских "Старлинков" был поднят раньше.

"Давайте читать по фактам. Маск отказался финансировать Starlink не сегодня или вчера. Письмо Пентагона было направлено месяц назад", - написал депутат.

Он добавил, что Starlink — частная компания, которая помогла Украине, сделала хорошую рекламу, а теперь хочет получить доход.

"Это бизнес, и все думают о доходе. Украина благодарна Маске за "Старлинки" и теперь будет благодарна Пентагону и народу США за оплату работы этих терминалов", — констатировал Гончаренко.

Как сообщали Українські Новини, компания SpaceX Илона Маска предложила Пентагону самостоятельно финансировать услуги связи Starlink для Украины, потому что больше не может это делать.

Илон Маск написал в твиттере, что Украине следует отдать Крым России и провести на оккупированных территориях еще референдумы. Однако это не связано с отказом финансирования Starlink, потому что компания писала свое обращение к скандальному твиту Маска.