Публікація з'явилися в соціальній мережі Twitter.

Ілон Маск пропонує:

Під його постом він пропонує проголосувати "за" чи "проти" такого плану.

В наступних твітах Маск стверджує, що описаний ним сценарій – це нібито питання часу.

"Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним, результатом цього конфлікту є ядерна війна", — написав він.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк під його постом написав свої пропозиції, які включають деокупацію всіх українських територій, включно з Кримом.

Проте більшість коментарів від українців виявилися гнівними.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.