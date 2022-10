Власник компанії SpaceX Ілон Маск, яка надала українським військовим станції супутникового зв'язку Starlink, підтвердив, що більше не буде безкоштовно фінансувати послуги.

Про це він написав у Twitter.

"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", — написав Маск у відповідь на питання журналіста.

У ЗМІ з'явилася інформація, що причиною відмови став різкий коментар колишнього посла України Андрія Мельника на адресу Ілона Маска. Після того, як бізнесмен запропонував свій "план" закінчення війни в Україні, Мельник опинився серед українців, які обурилися такій позиції. Він написав різкого коментаря на адресу Ілона Маска.

Про образливий коментар Андрія Мелника згадали після того, як журналіст Джейсон Джей Смарт звернув увагу на ситуацію навколо SpaceX.

"Starlink Ілона Маска каже, що більше не може дозволити себе надавати Україні безкоштовні послуги, і просить Пентагон заплатити за це. Starlink змінив правила гри під час війни. Це сталося через кілька днів після того, як український посол (Андрій Мельник) сказав Маску "відвалити", — написав він, хоча насправді лист SpaceX було написано за декілька місяців до скандалу з твітом Маска.

У коментах з'явився сам Ілон Маск, і написав: "Ми просто виконуємо його рекомендації (We're just following his recomendation)". Це ще більше звернуло увагу на заяву Андрія Мельника.

На невідповідності звернув увагу журналіст-розслідувач із команди Bihus.

"Отже, листа до Пентагона було відправлено минулого місяця, але він відповідає рекомендації Мельника від 10 днів тому. Здається, ви просто не можете перестати вводити в оману, чи не так, сер?", — написав він.

Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко у своєму акаунті у Facebook теж вказав на те, що питання про фінансування українських "Старлінків" було порушене раніше.

"Давайте читати за фактами. Маск відмовився фінансувати Starlink не сьогодні чи вчора. Лист Пентагону було направлено місяць тому", — написав депутат.

Він додав, що Starlink — приватна компанія, яка допомогла Україні, зробила хорошу рекламу а тепер хоче отримати дохід.

"Це бізнес, і всі думають про доход. Україна вдячна Маску за "Старлінки" і тепер буде вдячна Пентагону та народу США за оплату роботи цих терміналів", — констатував Гончаренко.

Як повідомляли Українські Новини, компанія SpaceX Ілона Маска запропонувала Пентагону самостійно фінансувати послуги зв'язку Starlink для України, бо більше не може це робити.

Ілон Маск написав у твіттері, що Україні варто віддати Крим Росії та провести на окупованих територіях ще референдуми. Проте це не пов'язано із відмовою фінансування Starlink, бо компанія писала своє звернення до скандального твіта Маска.