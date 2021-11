Об этом он рассказал в интервью, передает AP.

"Итак, скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас он у меня в голове, я строю планы. Но все же режиссер пообещал, что "Ги-Хун вернется и сделает что-то для мира", — Хван Дон Хек.

По его словам, во втором сезоне вернется главный герой сериала — Ги-Хун. Но конкретного сценария сериала пока нет.

Режиссер рассказал, что аудитория оказывала на него такое давление, требуя продолжения, и у него попросту не оставалось другого выбора.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy