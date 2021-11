Про це він розповів в інтерв'ю, повідомляє AP.

"Отже, скажу, що другий сезон справді буде. Зараз він у мене в голові, я будую плани. Але все ж таки режисер пообіцяв, що "Гі-Хун повернеться і зробить щось для світу", - Хван Дон Хек.

За його словами, у другому сезоні повернеться головний герой серіалу – Гі-Хун. Але конкретного сценарію серіалу наразі немає.

Режисер розповів, що аудиторія чинила на нього такий тиск, вимагаючи продовження, і він просто не мав іншого вибору.

