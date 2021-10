Соответствующий мем опубликован в Twitter-аккаунте Украины.

По сюжету, участники игры, чтобы получить денежное вознаграждение должны выполнять несложные задания, но, если не выполняют, их убивают. Одно из заданий – выбрать одну из фигур, не зная, зачем. Потом герою дают сахарную пластину и игру. На этой пластине нужно процарапать выбранную до этого фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, то их ждет смерть.

То есть те, кто выбрал фигуру попроще, получает в игре преимущество, и его шансы выжить повышаются. Выцарапать сложный по форме украинский герб — задание практически невыполнимое.

- Players, open the case and check the contents



- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ