Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

Starliner должен прибыть на МКС уже 30 июля.

"Перепарковывали" Crew Dragon астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде.

Маневр удался успешно, и теперь Crew Dragon присоединен к зенитному узлу американского модуля Harmony. Весь процесс перестыковки прошел примерно за 50 минут.

Contact and soft capture confirmed at 7:35am ET. With four Crew-2 astronauts aboard, the @SpaceX Crew Dragon docked to the @Space_Station Harmony module's space-facing port, moving from the forward port to free up a spot for the next @Commercial_Crew spacecraft to arrive. pic.twitter.com/Jej8VHdJ4o