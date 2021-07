Об этом на своей странице в Twitter написала член экипажа астронавтка NASA Меган Макартур.

"Перец в космосе выращивается впервые. Это трудная задача, поскольку состоит из длинных циклов прорастания и роста. Но это превосходный источник витамина С и вкусная приправа к обеду!" – написала она.

Кроме того, она предлагает своим читателям угадать, какой именно перец вырастет. В качестве подсказки она выложила снимок из космоса.

The Plant Habitat-04 experiment started today! We are growing peppers🌶in space for the first time - a challenge due to long germination and growth cycles. But a great source of Vitamin C and flavor! Can you tell I’m excited? Can you guess what kind of peppers (hint: see photo)? pic.twitter.com/XoaCOtMtxh