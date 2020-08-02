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02 августа 2020, воскресенье, 22:45 34
Космос 2020-08-02T22:45:01+03:00
Українські Новини
Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю

Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю

Валерия Драгомирова
SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon
Корабль Crew Dragon Фото: flickr.com/spacex
Корабль Crew Dragon Фото: flickr.com/spacex

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которых два месяца назад отправили на Международную космическую станцию ​​на корабле SpaceX Crew Dragon, вернулись на Землю. Об этом пишет "BBC Украина". 

Капсула с космонавтами приводнилась в Мексиканском заливе близ Флориды. Она коснулась воды в запланированное время в 21:45 по Киеву.

После посадки Херли сказал: "Для нас это большая честь", но после этого начались помехи, и последняя часть его фразы в эфир не попала.

Капсула с космонавтами спустилась на воду на четырех парашютах. Капсулу должны поднять на спасательную лодку, после чего астронавты смогут из нее выбраться. Их сначала проверят врачи, после чего вертолет доставит их на землю.

Отправка Crew Dragon к МКС состоялась 30 мая - она ​​стала первым в истории пилотируемым полетом человека в космос на частном космическом корабле. Уже через 19 часов после запуска астронавты достигли станции.

Возвращение астронавтов на Землю фактически стало последним этапом испытания Crew Dragon, который доказал, что корабль является надежным и безопасным для использования.



Как сообщали Українські Новини, изначально исторический запуск корабля Crew Dragon планировался на 27 мая, однако его перенесли на 30 мая. Несмотря на погодные условия, которые грозили срывом, корабль успешно запустили. 

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