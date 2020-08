Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю

Капсула с космонавтами приводнилась в Мексиканском заливе близ Флориды. Она коснулась воды в запланированное время в 21:45 по Киеву.

После посадки Херли сказал: "Для нас это большая честь", но после этого начались помехи, и последняя часть его фразы в эфир не попала.

Капсула с космонавтами спустилась на воду на четырех парашютах. Капсулу должны поднять на спасательную лодку, после чего астронавты смогут из нее выбраться. Их сначала проверят врачи, после чего вертолет доставит их на землю.

Отправка Crew Dragon к МКС состоялась 30 мая - она ​​стала первым в истории пилотируемым полетом человека в космос на частном космическом корабле. Уже через 19 часов после запуска астронавты достигли станции.

Возвращение астронавтов на Землю фактически стало последним этапом испытания Crew Dragon, который доказал, что корабль является надежным и безопасным для использования.

"Thanks for flying @SpaceX."



📍 Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3