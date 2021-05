Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, успешно вернул с земной орбиты четверых астронавтов.

Американское космическое агентство NASA вело трансляцию посадки.

Корабль успешно приводнился в Атлантический океан недалеко от берегов штата Флорида в Мескиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).

На борту Crew Dragon были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Они пробыли на МКС больше ста дней. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

О ходе посадки NASA активно рассказывало в социальных сетях.

“We’re continuing to hear good news after good news.”

🪂 The four main parachutes have deployed, slowing the crew’s capsule down for arrival off the coast of Panama City, Florida. pic.twitter.com/ZC9pab0y2d — NASA (@NASA) May 2, 2021

🐉 @SpaceX’s Crew Dragon Resilience spacecraft and its four Crew-1 astronauts are being placed safely inside the Dragon's nest aboard the Go Navigator recovery ship. Up next ➡️ the crew exits the spacecraft. pic.twitter.com/5GEVNWu3VP — NASA (@NASA) May 2, 2021

✅ Mission complete! @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker and @Astro_Soichi splashed down off the Florida coast at 2:56 a.m. ET. Tune in at 5 a.m. ET for a post-splashdown news conference: https://t.co/A9sbAYbCl3 https://t.co/4yjbdWOrNJ — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 2, 2021

Как сообщали Українські Новини, первая миссия Crew Dragоn по отправке людей в космос прошла успешно.

После этого астронавты рассказали, как прошла их первая рабочая неделя на орбите.

А в это время корабль Crew Dragоn успешно вернулся на землю.

