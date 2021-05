Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter.

"Расстыковка подтверждена! После 167 дней в космосе — максимального количества для американского космического корабля с момента последней миссии Skylab в 1974 году — астронавты SpaceX Crew-1 NASA возвращаются домой", — говорится в сообщении.

На борту Crew Dragon астронавты NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Капсула с космонавтами приводнится в Мексиканском заливе близ штата Флорида.

