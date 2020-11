О выходе новинки в продажу говорится в официальном Твиттер-аккаунте книги.

Роулинг придумала сказку более 10 лет назад для своих детей. Прошлой весной она пыталась подбодрить ею детей и их родителей во время карантина. В издание вошли рисунки юных читателей от 7 до 12 лет, которые прислали свои иллюстрации после того, как впервые прочли сказку.

Книга выйдет на русском, английском, упрощенном китайском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском языках, и будет доступна для читателей как в бумажном, так и в электронном форматах.

Действие сказки разворачивается в счастливом и богатом королевстве Корникопия. Но на север от королевства располагалось мрачное государство Смурланд, где жило болотное чудовище Икабог. Его считали детской сказкой и мало кто в него верил, пока слухи о монстре не стали превращаться в реальность.

