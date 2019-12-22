Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes

В списке самых высокооплачиваемых писателей мира за 2019 год первое место вернула себе автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая в этом году отметила 54-й день рождения и получила доход в 92 млн долларов.

Рейтинг писателей обнародовало издание Forbes.

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" стала финансовым благословением для Дж. К. Роулинг: обладательница шести премий "Тони" заработала за неделю $2,3 млн на продаже билетов — рекордная сумма для немузыкальной постановки в истории Бродвея. Добавьте сюда 2,8 млн печатных экземпляров, которые ее издательство продало в США (неудачный для Роулинг год), а также восьмизначные суммы от тематических парков и нового фильма о мальчике, который выжил, и она вновь лидирует в нашем рейтинге самых высокооплачиваемых авторов с доходом в $92 млн до уплаты налогов.

Второе место в списке занял победитель прошлого года, Джеймс Паттерсон, который следует за Роулинг с доходом в $70 млн, продав за 12 месяцев 5,5 млн печатных экземпляров, согласно данным NPD BookScan. В 2018 году книга "Президент пропал", которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых. Он все еще богатейший писатель Америки, и в прошлом году его состояние оценивалось в $800 млн.

Бывшая первая леди Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $36 млн. Она и ее супруг, бывший президент Барак Обама, в 2017 году получили, как сообщается, аванс в размере $65 млн за две книги — небывалая сумма за президентские мемуары. Книга Барака Обамы еще не опубликована (ходят слухи, что она может выйти во время выборов президента 2020 года), но успех автобиографии Мишель Обамы доказывает, что для издательства Penguin Random House заоблачный аванс, возможно, окупился. Ее мемуары "Becoming. Моя история" были проданы тиражом более 10 млн экземпляров в разных форматах и стали бестселлером 2018 года, хотя были опубликованы менее чем за два месяца до конца года. Обама заработала и на продаже билетов во время ее тура по десяти городам, где она заполняла стадионы словно рок-звезда, а не писательница.

Джефф Кинни, автор популярной серии детских книг "Дневник слабака", занимает четвертое место с доходом $20 млн, продав 3,6 млн экземпляров за 12 месяцев. 14-я книга серии вышла в ноябре этого года. Недавно Кинни получил французский Орден искусств и литературы, одну из высших литературных наград.

Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в прошлом году, когда он заработал восьмизначную сумму на экранизации "Оно". Его последний фильм "Доктор Сон" собрал в мировом прокате всего $71 млн. Король хоррора также продал 2,1 млн экземпляров своих книг.

В рейтинг этого года не вошли Дэн Браун и Джон Гришэм, которые в 2018 году попали в топ-5. Браун, создатель "Кода да Винчи", ранее делил пятое место с Кинни при доходе в $18,5 млн, а Гришэм, автор юридических детективов, был на четвертом месте ($21 млн).

В общей сложности в 2019 году пять самых высокооплачиваемых авторов мира продали в США более 18,6 млн печатных книг, заработав $235 млн. Это на $10 млн больше, чем в прошлом году.

Все показатели доходов приведены за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года. Суммы указаны до вычета налогов, а также без учета вознаграждений агентов, менеджеров и юристов. Наша оценка доходов основана на данных NPD BookScan, Box Office Mojo и Pollstar Pro, а также на беседах с источниками в отрасли и некоторыми из писателей.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Роулинг сместилась с первой позиции на вторую самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes.