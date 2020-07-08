Роулинг, Рушди и Фукуяма предостерегли от слишком рьяной борьбы за права угнетенных

После скандалов и выступлений на почве расизма писатели, журналисты и ученые со всего мира написали открытое письмо с предостережениями от слишком активной борьбы с расовой и социальной несправедливостью, которая может привести к "атмосфере нетерпимости".

Письмо, подписанное более 150 людьми, опубликовал журнал Нarperʼs.

Среди знаменитостей, подписавших открытое письмо — писатели Джоан Роулинг, Салман Рушди и Маргарет Этвуд, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, защитница гражданских свобод Надин Строссен, шахматист и политик Гарри Каспаров, джазовый музыкант Уинтон Марсалис.

"Свободный обмен информацией и идеями, источник жизненной силы либерального общества, сокращается ежедневно. В то время как мы привыкли ждать этого от правых радикалов, в нашей собственной среде распространяется цензура, нетерпимость к противоположным взглядам, мода на шейминг и остракизм, а также стремление растворять сложные проблемы в слепой моральной уверенности", — отмечается в письме.

По мнению авторов письма, борьба за гражданские права – это хорошо, но она может породить еще большую цензуру и самоцензуру. Их беспокоит, что уже начинают звучать призывы к расправе за "предполагаемые слово- и мыслепреступления". Писатели рассказали, что журналистам запрещают писать на некоторое темы, а преподавателям – цитировать некоторые произведения, а неловкие ошибки могут привести к увольнению. Такое положение вещей авторы обращения назвали "ложным выбором между справедливостью и свободой".

Сообщается, что работа над письмом началась около месяца назад по инициативе писателя и критика Томаса Чаттертона Уильямса. По его словам, письмо подписали люди разного происхождения и вероисповедания, разного возраста и сексуальной ориентации, левых и правых взглядов.

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