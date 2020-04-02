Гарри Поттер остается дома: Джоан Роулинг запустила сайт со сказками для детей, чтобы помочь пережить карантин

Чтобы помочь родителям отдохнуть во время карантина, президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки-онлайн детям. Тем временем, британская писательница Джоан Роулинг заявила о запуске сайта Harry Potter At Home, чтобы помочь детям легче перенести самоизоляцию. Об этом она заявила в своем Twitter.

Скриншот: twitter/jk_rowling

"Родителям, учителям и опекунам, которые следят за тем, чтобы дети развлекались, и пытаются их чем-то заинтересовать, во время карантина может понадобиться немного магии, поэтому я с удовольствием запускаю "Гарри Поттер дома", — написала Роулинг.

Скриншот: wizardingworld

На сайте можно найти развлекательные статьи, загадки, головоломки, видеоролики, мастер-классы по рисованию волшебных существ. Также в апреле можно бесплатно скачать аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень", которая доступна более чем на 20 языках.

Скриншот: wizardingworld

Ранее Роулинг предложила учителям в любой точке мира размещать видео- и аудиозаписи, на которых они читают отрывки из книг о Гарри Поттере.

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