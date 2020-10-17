В посольстве США заявили, что вакцину от коронавируса Украина у России покупать не будет

Посольство США в Украине заявляет, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, из-за которой поссорились депутаты "Слуги народа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера временная поверенная по делам США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра (здравоохранения Максима) Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ограниченные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса не позволяют оценить ее действенность и безопасность.

Как сообщали Українські Новини, главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская.



Ранее СМИ писали, что в России предложили ВОЗ 8 вакцин от коронавируса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости