Качура подаст в суд на коллегу по фракции "Слуга народа" за оскорбления в соцсетях

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура намерен подать иск в суд на депутата от этой же фракции Елизавету Богуцкую, которая ранее предлогала не платить пенсию людям с "неправильными политическими взглядами", за оскорбительные высказывания в его сторону в социальной сети.

Об этом он написал в своем Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера Елизавета написала оскорбительный пост обо мне. Подаю иск в суд!", - написал депутат.

12 октября Богуцкая опубликовала видео выступления Качуры в эфире телеканала "Newsone", где депутат рассуждал о возможности использования российской вакцины от коронавируса в случае ее рекомендации Всемирной организацией здравоохранения, с подписью о том, что считает его недалеким.

"Александр Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком. Его уж и рос ТВ цитирует, мол, мудрый такой политик в СН. Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации - это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат! У меня давно сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга-Крюгера", - написала Богуцкая.

В ответ на пост Качуры о подаче иска, Богуцкая сообщила, что готова прийти в суд.

"Что сделаю я? Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - подчеркнула депутат.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть выделение 2,6 млрд гривен на закупку вакцины против COVID-19 в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Минздрав ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса после завершения испытаний с 8 компаниями-производителями.

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