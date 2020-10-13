Тодуров заявил, что в Украине уже есть российская вакцина от COVID-19

Кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса, из-за которой поссорились депутаты "Слуги народа". Об этом он сказал в программе телеканала "Украина 24", пишет "Страна".

По словам врача, украинские семьи якобы уже проводят вакцинацию. Однако он не указал, откуда у него такая информация.

"Я думаю, что все вакцины привозят из-за границы. Украинских вакцин, конечно, нет. Каким образом они сертифицированы и легализированы, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", - рассказал Тодуров.

На уточняющий вопрос о том, какую именно вакцину медик подразумевает, он ответил: "Я имею в виду вакцины от коронавируса".

"Мы читаем наших коллег - инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие. И, я думаю, несмотря на то что вакцина еще не прошла три-четыре этапа, они уже начали ее использовать, но есть надежда, что эта вакцина пройдет все этапы исследования и все-таки… Российские вирусологи и бактериологи – это одна из самых мощных школ в мире. Не сомневаюсь, что они создадут хорошую вакцину", - добавил он.

В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали заявление Тодурова и опровергли его. Там уверяют, что Украина не занимается поставками российских вакцин.

"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", - сказали в МОЗ в комментарии LIGA.net.

Как сообщали Українські Новини, главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская.



Ранее СМИ писали, что в России предложили ВОЗ 8 вакцин от коронавируса.

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