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17 октября 2020, суббота, 14:33 219
Общество 2020-10-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Ливень парализовал движение в Киеве на левом берегу: остановилось движение троллейбусов

Ливень парализовал движение в Киеве на левом берегу: остановилось движение троллейбусов

Ольга Фандорина
Пробки, Дождь, Потоп, Ливень в Киеве, Подтопления, Подтопление в Киеве
Северный мост
Северный мост

Сегодня, с самого утра 17 октября Киев заливает сильным дождем о котором предупреждали спасатели в Киеве, движение транспорта на Левом берегу остановилось из-за подтоплений, троллейбусная линия остановилась. Образовалась огромная пробка в сторону рынка "Троещина", передают Українські Новини.

"Подтопление проезжей части в Киеве на улице Братиславской и Ватутина-Шухевича, в Деснянском районе. Коммунальщики уже приехали и не спеша скоро приступят к откачке воды. Образовался немалый затор в обоих направлениях", - сообщили в полиции.

Киев затопило ливнем, Левый берег (фото: t.me/kyivpatrol)Киев затопило ливнем, Левый берег (фото: t.me/kyivpatrol)

"Подтопления проезжей части в городе Киеве в Деснянском районе на Лесном проспекте, что на Лесном массиве. Образовался затор, парализовано движение троллейбусов 37-го маршрута", - предупредили киевлян.

Как сообщали Українські Новини, в то время как на выходных Украину наклон холодный циклон с сильными дождями и резким похолоданием, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине.

Отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября. Кроме того, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени. Тем временем, как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур: выходных погода в Украине резко похолодает. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

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