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17 октября 2020, суббота, 09:15 1978 Карта
Жизнь 2020-10-17T09:16:35+03:00
Українські Новини
Украину накроет ледяной циклон с дождями: синоптик предупредила о сложной синоптической ситуации

Украину накроет ледяной циклон с дождями: синоптик предупредила о сложной синоптической ситуации

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные, погода в октябре
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

Как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур.  Уже на выходных погода в Украине резко изменится: будет дождливо и холодно. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, на западе и севере Украины в течение дня ожидается температура +9 +14 градусов, в центральной части — +15 +20 градусов, в Винницкой области — +13 +14 градусов.

На юге и востоке еще удержится теплая погода с дневной температурой воздуха +18 +23 градуса.

Дождей на востоке не будет, в южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях.

В Киеве 17 октября ожидаются дожди, даже порой значительные, сильный северо-восточный ветер и похолодание: днем ​​около +12 +13 градусов.

В воскресенье дожди прекратятся, однако распространится еще более холодный воздух: днем ​​18 октября в Киеве ожидается не выше +9 градусов.

"Это - не окончательное, конечно же, похолодание, еще полюбуемся солнышком, но все же осень вступает в силу и напоминает постепенным наращиванием холодного воздуха и дождевыми циклонами, законы надо соблюдать", - резюмировала Диденко.

Напомним, отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября.

Тем временем, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени.

 

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