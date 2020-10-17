Сильные дожди со снегом и штормовой ветер: спасатели предупредили о непогоде

В то время как на выходных Украину наклон холодный циклон с сильными дождями и резким похолоданием, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине. Об этом сказано в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини. Спасатели предупредили, что в субботу 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе прогнозируют значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. Погода в Украине 17 октября. Карта: Наталка Диденко\/Facebook Также в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м\/с. В Киевской области в субботу днем значительный дождь, порывы ветра 15-20 м\/с. Погода в Украине 17 октября. Карта: Укргидрометцентр Напомним, отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября. Кроме того, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени. Тем временем, как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур: выходных погода в Украине резко похолодает. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.