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17 октября 2020, суббота, 13:51 1127 Карта
Общество 2020-10-17T13:51:06+03:00
Українські Новини
Сильные дожди со снегом и штормовой ветер: спасатели предупредили о непогоде

Сильные дожди со снегом и штормовой ветер: спасатели предупредили о непогоде

Надежда Комендантова
Погода, Непогода, Спасатели, Штормовое предупреждение, ГосЧС, предупреждение, погода в Украине
Ветер. Фото: БСТ
Ветер. Фото: БСТ

В то время как на выходных Украину наклон холодный циклон с сильными дождями и резким похолоданием, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине.

Об этом сказано в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

Спасатели предупредили, что в субботу 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе прогнозируют значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

Погода в Украине 17 октября. Карта: Наталка Диденко/FacebookПогода в Украине 17 октября. Карта: Наталка Диденко/Facebook

Также в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с.

В Киевской области в субботу днем значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине 17 октября. Карта: УкргидрометцентрПогода в Украине 17 октября. Карта: Укргидрометцентр

Напомним, отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября. Кроме того, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени. Тем временем, как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур: выходных погода в Украине резко похолодает. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

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