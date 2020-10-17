В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 16 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 598 человек до 30 010, умерших - на 12 до 569.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ситуация с распространением вируса в столице остается сложной. Еще у 598 человек обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 12 больных умерли... Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 010", - написал Кличко.

Среди заболевших 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели также 28 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошлые сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 162, в Дарницком - 80. 65 случаев в Печерском районе", - добавил Кличко.

Коронавирус в Киеве - статистика по районам.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 15 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 455 человек до 29 412, умерших - на 22 до 557.

Также с понедельника Киев остается в "оранжевой" карантинной зоне, а семь областных центров попадают в "красную".

Тем временем, в Украине снова коронавирусные антирекорды: почти 6,5 тысяч новых случаев и 109 смертей.

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