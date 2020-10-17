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17 октября 2020, суббота, 09:45 834 Документ
Судебная власть 2020-10-17T09:46:11+03:00
Українські Новини
Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

Надежда Комендантова
Зарплата, Конституционный суд, Зарплата чиновников, зарплаты судей
Конституционный суд.
Конституционный суд.

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.

Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.

Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.

На данный момент в КС работают 15 судей, 3 должности вакантны.

 

Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.

Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен. 

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