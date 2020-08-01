Глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий за июнь получил 92,7 тыс. гривен зарплаты, за июль 64 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе КС на запрос Українських Новин. При этом оклад Тупицкого составил более 197 тыс. гривен, доплата за научную степень 29,6 тыс. гривен, доплата за работу, связанную с доступом к гостайне 19,7 тыс. гривен, доплата за выслугу лет - 157,6 тыс. гривен, доплата за занятие административной должности - 29,6 тыс. гривен. Однако, учитывая ограничения согласно изменениям в Госбюджет, в июне Тупицкий получил 93 тыс. гривен, в июле 64 тыс. гривен. Большую часть из этих сумм составила выплата отпускных. Зарплата главы КС Тупицкого за июнь Как сообщали Українськi Новини, зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина. Тем временем Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний.