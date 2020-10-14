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14 октября 2020, среда, 06:00 49 Документ
Судебная власть 2020-10-14T06:45:02+03:00
Українські Новини
В сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

В сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

Елена Новикова
Зарплаты, Высший антикоррупционный суд, ВАКС, зарплаты судей, Апелляционная пала Антикоррупционного суда, зарплаты за сентябрь
Высший антикоррупционный суд Украины. Фото: slovoidilo.ua
Высший антикоррупционный суд Украины. Фото: slovoidilo.ua

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время, как в августе они получили до 149 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за сентябрь составила 128 524 гривны.

Судья Инна Билоус за сентябрь получила 147 430 гривен, судья Андрей Бицюк - 141 429 гривен, судья Сергей Боднар - 163 638 гривен, судья Владимир Воронько - 211 689 гривен, судья Татьяна Гавриленко - 105 305 гривен, судья Маркиян Галабала - 116 813 гривен, судья Николай Глотов - 131 352 гривны, Виталий Дубас - 126 908 гривен, судья Лариса Задорожная - 151 424 гривны, судья Инна Калугина - 104 854 гривен, судья Олег Колиуш - 137 483 гривны, судья Алексей Кравчук - 159 063 гривны, судья Виталий Крикливый - 129 792 гривен, судья Виктор Маслов - 136 207 гривен, судья Вера Михайленко - 167 355 гривен, судья Дмитрий Михайленко - 194 247 гривен, судья Наталья Мовчан - 175 175 гривен, судья Сергей Мойсак - 193 586 гривен, судья Андрей Никифоров - 83 853 гривны, судья Виктор Ногачевский - 103 834 гривны, судья Оксана Олейник - 183 998 гривен, судья Олег Павлишин - 98 065 гривен, судья Игорь Панаид - 164 287 гривен, судья Виктор Панкулич - 141 316 гривен, судья Ольга Саландяк - 184 615 гривен, судья Александр Семенников - 163 253 гривны, судья Екатерина Сикора - 187 240 гривен, судья Игорь Строгий - 136 207 гривен, судья Олег Ткаченко - 126 908 гривен, судья Леся Федорак - 141 519 гривны, судья Олег Федоров - 115 371 гривну, судья Тимур Хамзин - 180 384 гривны, судья Валерия Чорная - 107 679 гривен, судья Екатерина Широкая - 151 396 гривен, судья Ярослав Шкодин - 129 792 гривен.

Зарплаты в Высшем антикоррупционном суде в сентябре. Ответ на запрос Українських НовинЗарплаты в Высшем антикоррупционном суде в сентябре. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, глава Антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату в четыре раза выше оклада.

Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен. 

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