В сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время, как в августе они получили до 149 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за сентябрь составила 128 524 гривны.

Судья Инна Билоус за сентябрь получила 147 430 гривен, судья Андрей Бицюк - 141 429 гривен, судья Сергей Боднар - 163 638 гривен, судья Владимир Воронько - 211 689 гривен, судья Татьяна Гавриленко - 105 305 гривен, судья Маркиян Галабала - 116 813 гривен, судья Николай Глотов - 131 352 гривны, Виталий Дубас - 126 908 гривен, судья Лариса Задорожная - 151 424 гривны, судья Инна Калугина - 104 854 гривен, судья Олег Колиуш - 137 483 гривны, судья Алексей Кравчук - 159 063 гривны, судья Виталий Крикливый - 129 792 гривен, судья Виктор Маслов - 136 207 гривен, судья Вера Михайленко - 167 355 гривен, судья Дмитрий Михайленко - 194 247 гривен, судья Наталья Мовчан - 175 175 гривен, судья Сергей Мойсак - 193 586 гривен, судья Андрей Никифоров - 83 853 гривны, судья Виктор Ногачевский - 103 834 гривны, судья Оксана Олейник - 183 998 гривен, судья Олег Павлишин - 98 065 гривен, судья Игорь Панаид - 164 287 гривен, судья Виктор Панкулич - 141 316 гривен, судья Ольга Саландяк - 184 615 гривен, судья Александр Семенников - 163 253 гривны, судья Екатерина Сикора - 187 240 гривен, судья Игорь Строгий - 136 207 гривен, судья Олег Ткаченко - 126 908 гривен, судья Леся Федорак - 141 519 гривны, судья Олег Федоров - 115 371 гривну, судья Тимур Хамзин - 180 384 гривны, судья Валерия Чорная - 107 679 гривен, судья Екатерина Широкая - 151 396 гривен, судья Ярослав Шкодин - 129 792 гривен.

Зарплаты в Высшем антикоррупционном суде в сентябре. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, глава Антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату в четыре раза выше оклада.

Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости