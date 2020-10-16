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16 октября 2020, пятница, 23:17 653
Общество 2020-10-17T00:30:03+03:00
Українські Новини
В некоторых городах отопительный сезон рискует начаться с задержкой. Кто под угрозой

В некоторых городах отопительный сезон рискует начаться с задержкой. Кто под угрозой

Кира Молчанова
Отопительный сезон, Отопление, Андрей Герус
Отопительный сезон. Фото: Pixabay
Отопительный сезон. Фото: Pixabay

Пока в Киеве дома уже начали подключать к отоплению, в ряде городов отопительный сезон может начаться с серьезной задержкой, хотя вообще готовность городов Украины к отопительному сезону составляет 95%.

Об этом в эфире социально-политического ток-шоу "Мир или война" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус, — сообщают "Подробности".

"Я не говорю, что отопительный сезон будет сорван. Так, в некоторых городах он может начаться позже на несколько дней. Это традиционно: Кривой Рог, Херсон, Северодонецка ТЭЦ и ряд небольших городов. Такого, чтобы люди вообще не получили тепло не будет, но там ситуация такая: предприятия на месте ведут переговоры, чтобы подписать необходимые документы, и начать отопительный сезон в ближайшие дни", — заявил Герус.

Во время передачи отмечалось, что проблемы с отоплением уже есть в Черновцах, Ивано-Франковске, в Николаеве. Это все города областного значения.

Как сообщали Українськi Новини, национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила, что 5 предприятий теплоэнергетики (ТКЭ) ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

Львов и Киев решили начать отопительный сезон 16 октября. 

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