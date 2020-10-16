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16 октября 2020, пятница, 11:16 1850
Общество 2020-10-16T13:45:03+03:00
Українські Новини
Отопительный сезон в Киеве под угрозой из-за долгов предприятий теплоэнергетики

Отопительный сезон в Киеве под угрозой из-за долгов предприятий теплоэнергетики

Валерия Драгомирова
Отопительный сезон, Долги за газ, отопление в Киеве, Нефтегаз
Отопление. Фото: nashemisto
Отопление. Фото: nashemisto

5 предприятий теплоэнергетики (ТКЭ) ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", передают Українськi Новини.

"Нефтегаз" призывает основателей 5 предприятий теплоэнергетики Киева защитить жителей города от проблем со стартом отопительного сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками", - говорится в нем.

В частности, в список предприятий, которые могут сорвать старт отопительного сезона в Киеве, входят: групповая котельная Министерства внутренних дел Украины, ООО "Энерго Сервис Групп", ООО "Эффективные энергетические системы", ООО "Идеал Энерджи Систем" и ООО "Центр обслуживания абонентов".

Как сообщали Українські Новини, 63 предприятия теплоэнергетики (ТКЭ) в 45 населенных пунктах ставят под угрозу начало отопительного сезона из-за долгов за газ.

57,6% опрошенных социологической службой Центра Разумкова не верят в вероятность срыва отопительного сезона.

Тем временем в 50 населенных пунктах отопительный сезон под угрозой срыва

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