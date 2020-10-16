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16 октября 2020, пятница, 23:03 508
Общество 2020-10-17T00:45:01+03:00
Українські Новини
Дома в Киеве начали подключать к отоплению. Завершить планируют до 23 октября

Дома в Киеве начали подключать к отоплению. Завершить планируют до 23 октября

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Отопительный сезон, Отопление
Отопление. Фото: Pixabay
Отопление. Фото: Pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) начала подключение домов к отоплению и планирует его завершить в течение 7 дней - до 23 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 16:00 тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов). Учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства. К указанному часу тепло уже получают: 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2). Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно", - говорится в нем.

Указано, что резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям.

Развертывание системы происходит постепенно.

Как сообщали Українськi Новини, национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила, что 5 предприятий теплоэнергетики (ТКЭ) ставят под угрозу начало отопительного сезона в Киеве из-за долгов за газ.

Львов решил начать отопительный сезон 16 октября.

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