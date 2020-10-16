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16 октября 2020, пятница, 21:41 61
Президент 2020-10-16T22:24:25+03:00
Українські Новини
Зеленский вручил ветеранам Динамо ордена за весомые личные заслуги

Зеленский вручил ветеранам Динамо ордена за весомые личные заслуги

Елена Новикова
Орден, орден Ярослава мудрого, Владимир Зеленский, орден
Динамо (Киев). Фото: Facebook
Динамо (Киев). Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами Украины ветеранов команды "Футбольный клуб "Динамо" Киев" за весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины, а также наградил Президента Турции Эрдогана орденом Ярослава Мудрого I степени.

Об этом говорится в указе №446/2020 от 14 октября, передают Українськi Новини.

Данным указом Зеленский по случаю 45-летия побед в финальных матчах Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, полученных под руководством главного тренера футбольного клуба "Динамо" Киев ", Героя Украины Лобановского Валерия Васильевича, наградил орденами ряд ветеранов ФК "Динамо" Київ".

Так, Олег Блохин награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени.

Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, а также врач ФК Динамо Владимир Малюта награждены орденом Ярослава Мудрого V степени.

Орденом За заслуги I степени награждены Анатолий Коньков, Владимир Онищенко, Стефан Решко и Михаил Фоменко.

Орденом За заслуги II степени награждены Александр Дамин, Петр Слободян, Сергей Кузнецов, Виктор Маслов, Анатолий Шепель, Михаил Ошемков.

Как сообщали Українські Новини, "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Ранее киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021.

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