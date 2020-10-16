Зеленский наградил Президента Турции Эрдогана орденом Ярослава Мудрого I степени

Президент Владимир Зеленский наградил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени, тогда как ранее стало известно, что Зеленский и Эрдоган договорились о военном сотрудничестве Украины и Турции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом, вручил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

В соответствии с Указом Президента № 450/2020 "О награждении Р. Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого" Президент Турции отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", – говорится в нем.

Эрдоган поблагодарил главу украинского государства за награду.

"Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды", – сказал Эрдоган.

Как сообщали Українські новини, Эрдоган назвал Иерусалим турецким городом.

Также в августе Турция ввела дополнительные пошлины на украинские товары.

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