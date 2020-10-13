Через неделю в Украину поступит лекарство от коронавируса, – Степанов

"Ремдесивир" поступит в Украину уже через неделю. Фото: pixabay

"Ремдесивир" поступит в Украину уже через неделю. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения инициирует проведение централизованных закупок противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения коронавирусной инфекции через неделю (до 20 октября).

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что через неделю у нас будет лекарство "Ремдесивир", которое себя очень хорошо показало в США, в других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение и через неделю он у нас сразу поступит в больницы", – сказал он.

По словам Степанова, Минздрав намерен закупить также отечественные иммуноглобулины для лечения больных коронавирусной болезнью.

"Сейчас другие лекарства, которые прошли в стране клинические испытания, – это отечественные иммуноглобулины, которые очень необходимы пациентам с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Мы считаем, какая сумма нам необходима, и я думаю, что через одно заседание правительства мы вынесем соответствующее постановления относительно закупки этого лекарства", – отметил он.

Как сообщали Українські новини, 13 октября Минздрав предложит Кабмину усиление карантинных мер в стране.

Также Япония передаст Украине препарат от коронавируса в качестве гуманитарной помощи.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости