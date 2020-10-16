Украина и Турция договорились о военном сотрудничестве

Украина и Турция договорились о военном сотрудничестве. Фото: nahnews.org

Украина и Турция договорились о военном сотрудничестве. Фото: nahnews.org

Украина и Турция договорились о военном сотрудничестве, тогда как ранее сообщалось, что Украина усилила военное сотрудничество с Румынией.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время совместной с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по результатам рабочей встречи глав государств, передают Українськi Новини.

"У нас общая точка зрения относительно сотрудничества в сфере оборонной безопасности. В частности, безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины.

Сегодня подписано рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции и меморандум между нашими министерствами обороны. Это открывает нам возможности для военного и военно-технического сотрудничества", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно сотрудничество в сфере оборонной безопасности является определяющим для развития стратегического партнерства стран.

Как сообщали Українські новини, в конце сентября в Турции начали испытания вакцины от коронавируса.

Также над Украиной впервые пролетели военные самолеты США.

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