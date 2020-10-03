Эрдоган назвал Иерусалим турецким городом и заявил, что его покинули в слезах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает Иерусалим турецким городом, поскольку он столетиями находился по контролем Османской империи. Об этом он заявил на заседании парламента, передает Times of Israel.

"В этом городе, который нам пришлось покинуть в слезах во время Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Итак, Иерусалим - это наш город, город от нас. Наша первая кибла аль-Акса и Купол Скалы в Иерусалиме - символические мечети нашей веры. Кроме того, в этом городе находятся святые места христианства и иудаизма", - сказал он.

Также Эрдоган заявил о притеснении палестинцев. "Еще один кризис, за которым наша страна и наша нация внимательно следят, - это притеснение Израилем палестинцев и безразличная практика, игнорирующая неприкосновенность частной жизни Иерусалима", - сказал он.

"Вопрос Иерусалима для нас - не обычная геополитическая проблема. Прежде всего, нынешний внешний вид Старого города, который является сердцем Иерусалима, был построен Сулейманом Великолепным, с его стенами, базаром и множеством зданий. Наши предки веками выказывали уважение, высоко ценя этот город", - говорит турецкий лидер.

Он заявил, что палестинский народ жил в Иерусалиме "тысячи лет", но был оккупирован, и его права были нарушены. Далее он пообещал "уделять пристальное внимание" палестинской проблеме.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Стамбуле в храме Святой Софии провели первое за 86 лет мусульманское богослужение, в Греции по этому поводу объявили траур и приспустили флаги.

В марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган приложил заменить статус музея Айя-София на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости